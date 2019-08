VOUS TEMOIGNEZ L’été, les vacances à la mer, c’est l’occasion de croiser des animaux à plumes, à poils, voire à écailles (et à tentacules). Envoyez-nous vos plus beaux clichés.

Oh, une mouette qui s'entraîne à l'épreuve des poteaux de Koh Lanta ! — Pixabay

« Seul sur le sable, les yeux dans l’eau, mon rêve était trop beau… » Et là, vous voyez des mouettes ! Et au lieu de maugréer « vos gueules, les mouettes ! », vous avez la bonne idée de dégainer votre smartphone et de les photographier. Ni une, ni deux, envoyez-nous votre cliché.

De même, si sur votre lieu de villégiature, vous croisez à la plage un goéland (d’ailleurs, connaissez-vous la différence entre une mouette et un goéland ? Une mouette est rapide, et un goéland…), ou bien un joli crabe, un perroquet (si vous voyagez loin), un requin, une baleine, des poissons (si votre smartphone est étanche), pensez à nous envoyer votre prise de vue. Ça nous fera un beau bestiaire !

Les plus belles photos pourront paraître dans l’ensemble de nos supports et réseaux. Merci d’avance.