La mer Méditerranée chauffe — Pixabay

Il n’y a pas que dans nos villes qu'il fait chaud. La température de la Méditerranée continue de grimper et de battre tous les records sur la Costa Brava. Un constat alarmant que relaie l'Indépendant. Le record de température du 6 août 2018 dans le port de la station balnéaire de l’Estartit, entre Rosas et Bégur, n’aura d’ailleurs qu’un peu plus d’un an. Le 8 août 2019, la température a affiché un nouveau record à 26,6 °C.

A cette flambée des températures s’ajoute l’augmentation du niveau de la mer. Et là aussi, c’est record : en juillet 2019, la hausse s’élève à 13,7 centimètres, le niveau le plus élevé observé en l’espace de 30 ans. Au point d’inquiéter les scientifiques sur ce fameux cap des « un mètre », qui provoquerait des bouleversements catastrophiques sur le littoral.

Selon les médias catalans, ce cap pourrait être franchi d’ici la fin du siècle, rayant les plages actuelles de la carte. Tant pis pour vos vacances à Argelès-sur-Mer.