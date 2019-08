VIDEO. Une impressionnante tornade balaye la Lorraine et le Luxembourg

FAITS DIVERS Six personnes ont été blessés au Luxembourg et l'électricité a été coupé «préventivement» dans certaines rues de Bascharage et de Pétange ou de la ville française de Longwy

Les rafales de vent ont atteint 128 km/heure. Six personnes ont été blessées lors du passage d’une tornade qui a balayé le sud-ouest du Luxembourg et provoqué des dommages matériels. La tornade a touché Bascharage et Pétange, des localités du sud-ouest du grand-duché, limitrophes de la Belgique et de la ville française de Longwy (Meurthe-et-Moselle) aux alentours de 17h30 vendredi.

Des vidéos montrant des toits et des cheminées s’envoler sous la puissance du vent ont rapidement fait le tour des réseaux sociaux. Près d’une centaine d’habitations ont subi des dommages, selon le maire de Pétanche, Pierre Mellina, interrogé par RTL.

Des dégâts suite au passage de la tornade à #Pétange pic.twitter.com/rLdoN2C0Xh — Clément (@cle_mrn) August 9, 2019

[Intempéries] une tornade a frappé peu avant 18h les communes de Bascharage et Pétange impactant de nombreuses habitations et un supermarché. Renforts spécialisés en route. Accès difficile dû aux routes bloquées. Merci de ne pas encombrer le 112. pic.twitter.com/LBsP3VNnwm — CGDIS (@CGDISlux) August 9, 2019

Arbres arrachés, routes inondées

D’autres images montrant des arbres arrachés, des véhicules endommagés et des routes bloquées ont également été diffusées. Des routes ont été inondées et parfois coupées par des débris. L’électricité a été coupée « préventivement » dans certaines rues des localités touchées, selon les pompiers.

🌪 Spectaculaires images de la #tornade qui a frappé le nord de la Meurthe-et-Moselle et le sud-ouest du Luxembourg peu avant 18h ! Vidéo depuis Pétange. (https://t.co/P1praY7xKq) pic.twitter.com/36rFa73HPn — Météo Express (@MeteoExpress) August 9, 2019

Probable #tornade qui a touché le #Luxembourg. Les communes de #Longwy, #Herserange et #Saulnes ont été touchées par de fortes rafales. Les sapeurs-#Pompiers sont largement mobilisés pour assurer la protection des personnes et dès biens.

⚠️Attention aux chutes d’objets.#METEO54 pic.twitter.com/PhywI3QeT5 — SDIS 54 Pompiers (@SDIS54) August 9, 2019

Quant au trafic ferroviaire entre Luxembourg-Ville et Longwy, il a également été perturbé, selon les Chemins de fer luxembourgeois (CFL) qui ont annoncé un rétablissement progressif des liaisons.