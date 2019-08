Le cerf cochon est né il y a un peu plus d'un mois — Parc Animalier d'Auvergne

C’est une naissance un peu particulière dont se réjouit le parc animalier d’Auvergne. Situé dans le Puy-de-Dôme, ce parc zoologique a annoncé cette semaine qu’un cerf cochon était né il y a un peu plus d’un mois. Il vit normalement au Pakistan, au nord de l’Inde, au Népal, au Bhoutan, au Bangladesh et à l’Ouest de la Birmanie. Le parc indique à France Info que cette naissance est « exceptionnelle » car le cerf cochon fait partie des espèces menacées d’extinction.

Menacé par la dégradation de son habitat naturel, le cerf cochon est également une proie pour les amateurs de chasse, sa viande étant connue comme l’une des meilleures viandes de gibier. L’animal se fait de plus en plus rare d’après La Montagne. Depuis la fin du XXe siècle, on estime son déclin à 50 %.

Le cerf cochon fait partie d’un programme de reproduction au niveau européen, appelé EEP (Le Programme Européen d’Élevage).