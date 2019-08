Les catastrophes climatiques touchent de plus en plus la planète — 20 Minutes

Plus de 3 millions d’hectares partis en fumée, une situation incontrôlable. Les forêts de Sibérie brûlent et les conséquences sont dramatiques. Ces feux occasionnent en effet le rejet de particules de « carbone noir » – issues de la combustion incomplète d’énergies fossiles ou de biomasse – susceptibles de se poser sur l’Arctique et d’accélérer encore la fonte des glaces.

Malheureusement, elle vient s’ajouter aux nombreuses catastrophes climatiques qui dévastent le monde, comme le montre la vidéo en tête d’article : océans entiers souillés par le plastique, algues vertes qui détruisent les côtes bretonnes, centaines de milliers de poissons retrouvés morts en Australie du fait de la sécheresse,…

Des pollutions de plus en plus présentes, qui mettent en danger notre planète, et donc l’humanité.