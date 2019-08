METEO Il s’agit de la Haute-Loire, de la Loire, du Rhône, de l’Ain, du Jura et du Doubs

Ce mardi, six départements du centre-est du pays ont été placés en vigilance orange aux orages par Météo France. Il s’agit de la Haute-Loire, de la Loire, du Rhône, de l’Ain, du Jura et du Doubs. Si la matinée sera relativement calme, le phénomène devrait toucher les quatre premiers départements cités vers 13 heures, avant de se propager au Jura et au Doubs à partir de 15 heures.

Il pourrait tomber entre 30 à 50 millimètres d’eau par heure, engendrant potentiellement des inondations ou des ruissellements. Des orages, de la grêle et des rafales de plus de 90 km/h seront également probablement au rendez-vous. Prudence donc. La vigilance est pour le moment mise en place jusqu’à mercredi matin 6 heures.