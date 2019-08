Il était temps ! Dix-neuf mois après sa naissance, le deuxième panda géant né sur le territoire malaisien a enfin été baptisé et s’appelle… Yi Yi ! Comme toujours, le nom du panda comporte une grande signification symbolique. Cette fois-ci, il célèbre l’amitié entre la Malaisie et la Chine.

« Aujourd’hui est un moment historique, nous allons nommer le deuxième petit panda. Le gouvernement de Malaisie a sélectionné et consulté avec attention l’Association chinoise de conservation de la vie sauvage avant de se fixer sur un nom approprié. J’ai le plaisir de vous annoncer que le nom du petit panda est Yi Yi, ce qui signifie amitié », a déclaré jeudi le ministre des Ressources naturelles Xavier Jayakumar. Une manière de célébrer les liens diplomatiques tissés depuis 45 ans entre la Malaisie et la Chine.

