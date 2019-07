Des éoliennes, illustration — WAM/SIPA

Ce lundi marque le jour du dépassement 2019. A partir de ce jour, l’humanité vit à crédit, la Terre ne pouvant pas régénérer les nouvelles ressources que l’Homme puisera.

Ce jour du dépassement a lieu deux mois plus tôt qu'il y a 20 ans, selon les calculs de Global Footprint Network.

La WWF présente cinq mesures pour retarder cette échéance.

Ce lundi, c’est le jour du dépassement. L’humanité a épuisé toutes les ressources que la Terre peut produire en un an, et vit désormais à crédit, la planète ne pouvant pas régénérer les ressources que l’homme continuera à puiser à partir de ce 29 juillet. Une date fatidique qui arrive de plus en plus tôt dans l’année, malgré les discours écologiques. Comment inverser la tendance ?

WWF a proposé plusieurs mesures à l’échelle planétaire qui permettraient de faire regagner des jours à la Terre avant la date fatidique du dépassement.