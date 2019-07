Mais arrivera-t-on un jour à trouver de bonnes solutions écolos, non-polluantes, pas dangereuses pour notre santé ? Alors que l’interdiction des plastiques à usage unique se profile dans un an et demi, une étude révèle que les emballages en cartons, qui doivent les remplacer, sont encore plus nocifs pour le corps humain.

Bureau européen des consommateurs (BEUC), qui rassemble plus de 40 associations nationales, a analysé 76 échantillons d’emballages. Et le résultat, révélé par France Info, n’est pas très réjouissant. La faute moins au carton qu’aux encres appliquées dessus : elles « libèrent des produits chimiques dans les aliments, et au final, dans notre organisme ».

Et les risques ne sont pas tout à fait anodins. Ces produits chimiques sont à l’origine de cancers des poumons ou des voies urinaires, notamment. Une réglementation plus forte sur les emballages cartons a déjà été demandée par l’Anses il y a plusieurs années. Sans succès jusque-là.

R.G.-V.