Mercredi, en fin d’après-midi, 61 brebis ont chuté d’une falaise en Ariège, dans le Couserans. Dès l’aube, les agents de l’office national de la chasse et de la faune sauvage et de la direction départementale des territoires, se sont rendus sur l’estive concernée pour constater les dégâts et voir si l'ours pouvait être en cause.

« Les éleveurs du groupement pastoral de cette estive et les bergers étaient présents sur les lieux et, bien que très touchés par cet évènement, ont accueilli et guidé les agents de l’État avec respect et dignité, échangeant avec eux sur les caractéristiques des lieux et les circonstances probables du dérochement », a précisé la préfecture de l’Ariège suite aux tensions qui ont ressurgi ces derniers jours après l'incendie d'un véhicule de l'ONCFS.

Après les constatations opérées, les services de l’Etat ont décidé de mettre en place dès ce jeudi soir des mesures d’effarouchement de l'ours présent dans le secteur, une première dans le département.

Effarouchement encadré

Elles sont encadrées par un arrêté ministériel du 25 juin dernier. Elles peuvent être sonores grâce à des cloches, sifflets, corne de brume ou pétards, mais aussi olfactives et lumineuses. Si elles ne sont pas efficaces, cela peut aller jusqu’aux tirs de cartouches en caoutchouc.

« Cette action sera mise en œuvre par les agents spécialisés de l’office national de la chasse et de la faune sauvage pour le compte de l’éleveur », précise la préfecture de l’Ariège.

B.C.