Illustration d'une trombe marine. — Valéry Hache / AFP

Météo-France a placé lundi après-midi en vigilance orange pour les orages les deux départements de Corse, où une spectaculaire trombe marine a été observée au large de Bastia. L’alerte orange pour l’ensemble de l’île – jusqu’en début d’après-midi, seule la Haute-Corse était concernée – est effective de midi à 23 heures.

« A Bastia, des intensités de précipitations extrêmement importantes de l’ordre de 30 mm en 6 minutes, 80 mm en 30 mm et 120 mm en une heure ont été observées », précise Météo-France qui note que « des trombes marines ont dégénéré en tornades », donnant lieu à des photos et images spectaculaires largement relayées sur les réseaux sociaux.

Une trombe marine a été observée par de nombreux bastiais ce lundi matin.



Découvrez le diaporama des images de cet impressionnant phénomène : https://t.co/BQCMNN5blm pic.twitter.com/av17CZViOT — Corse-Matin 📰 (@Corse_Matin) July 15, 2019

Des milliers de foyers privés d’électricité

Les tunnels ainsi que plusieurs grandes surfaces de la ville ont été fermés et le préfet a activé à 14 heures le centre opérationnel départemental pour coordonner les opérations des différents services, selon les services de la ville et de la préfecture. En début d’après-midi, près de 3.000 foyers étaient privés d’électricité selon EDF à Bastia et dans le Cap Corse.

Pluies diluviennes sur #Bastia et sa région. Risques majeurs d’#inondation. Prudence sur les routes ! pic.twitter.com/DEW48iqRvR — Gilles Simeoni (@Gilles_Simeoni) July 15, 2019

Selon Météo-France, les orages qui s’abattent sur la Haute-Corse « sont puissants et s’accompagnent d’une grande activité électrique, de très fortes rafales de vent pouvant atteindre 100 km/h, de pluies intenses donnant parfois 40 à 60 mm en moins d’une heure et de la grêle ».