Dérèglement climatique, pollution, déchets… L’impact de l’Homme sur la planète est plus visible aujourd’hui qu’il ne l’a jamais été auparavant. Face à cette évidence, de plus en plus de personnes se mobilisent pour tenter de limiter leur impact sur l’environnement à titre personnel, ou pour interpeller les instances dirigeantes via des actes de « désobéissance civile ».

Au milieu de toutes ces prises de conscience, l’avion fait figure d’anomalie. Le transport aérien représenterait à lui seul jusqu’à 5 % des émissions de gaz à effet de serre. Si la France vient d’instaurer une écotaxe sur certains vols, certains vont plus loin à titre personnel. L’activiste Greta Thunberg, par exemple, se refuse à utiliser la voie des airs pour se déplacer.

A l’heure des grandes vacances, vous aviez peut-être prévu de partir à l’autre bout du monde, histoire de vous dépayser un peu. Seulement, il y a un hic. Votre conscience écologique est venue empiéter sur vos envies de destinations paradisiaques et vous ne voulez pas/plus contribuer à l’aggravation des conditions environnementales.

