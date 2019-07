ESPACE En avril, la sonde japonaise avait largué un « impacteur » pour former un cratère et pouvoir se poser

La sonde japonaise Hayabusa2 lors de son deuxième atterrissage sur un astéroïde, le 11 juillet 2019. — BEHROUZ MEHRI / AFP

Hayabusa2, la sonde japonaise a réussi, ce jeudi matin, à se poser brièvement sur un lointain astéroïde. Entamée en 2014, cette délicate mission, qui a pour but d’enrichir les connaissances sur la formation de notre système solaire, s’est achevée sur une réussite.

« L’atterrissage est un succès, un grand succès », a déclaré Takashi Kubota, directeur de recherche pour ce programme de l’Agence d’exploration spatiale japonaise​ (Jaxa). La nouvelle a été accueillie par des applaudissements et les mines enjouées des techniciens debout dans la salle de contrôle.

Recueillir des poussières de l’astéroïde

Un peu plus tôt, un porte-parole de l’Agence, Takayuki Tomobe, avait indiqué que des données montrant que la sonde avait apparemment atterri étaient parvenues au centre de gestion de la mission. Il restait cependant à confirmer la réussite du contact, ce qui fut chose faite quelques instants plus tard. Hayabusa2 a ainsi touché pour la seconde fois Ryugu, corps céleste autour duquel elle tourne depuis des mois. Cette fois, il s’agissait de récolter des échantillons de poussières issues du sous-sol.

« Nous pensons que la sonde a collecté quelque chose, mais nous ne pouvons le dire avec certitude tant que la capsule de la sonde n’est pas rentrée sur Terre », a précisé Takashi Kubota. L’engin, qui se trouve généralement en orbite à une vingtaine de kilomètres de l’astéroïde, avait entamé sa descente mercredi. Hayabusa2 avait eu un premier contact furtif avec l’astéroïde en février pour recueillir des poussières en surface. La sonde japonaise avait ensuite largué en avril un « impacteur » qui, en provoquant une explosion près de l’astéroïde, y avait généré un cratère. C’est là qu’elle s’est posée jeudi.

Un long périple de 3,2 milliards de kilomètres pour arriver jusqu’à Ryugu

Il s’agissait de l’ultime défi de cette ambitieuse mission avant le retour sur Terre d’une partie de la sonde l’an prochain. L’aventure Hayabusa2 a débuté le 3 décembre 2014. La sonde est alors partie pour un long périple de 3,2 milliards de kilomètres pour arriver jusqu’à Ryugu, qui tourne autour du soleil et se trouve à 340 millions de kilomètres de la Terre. Il était impossible pour la sonde de rejoindre l’astéroïde en ligne droite. Il lui a fallu trois ans et dix mois pour parvenir à destination. En juin 2018, elle s’est finalement stabilisée près de Ryugu, astéroïde très ancien d’environ 900 mètres de diamètre qui date de la formation du système solaire.

Les scientifiques pensent que ce corps céleste contient de relativement grandes quantités de matières organiques et d’eau depuis environ 4,6 milliards d’années, lorsque le système solaire est né. La sonde y avait aussi largué en octobre un petit robot franco-allemand, Mascot, qui avait travaillé plus de 17 heures pour analyser la composition du sol. Le but est de contribuer à enrichir les connaissances de notre environnement spatial « afin d’appréhender l’apparition de la vie sur Terre », selon la Jaxa.