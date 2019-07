La petite Xia était née en janvier 2019 au parc zoologique de Saint Martin-la-Plaine — Facebook Espace Zoologique - St Martin la Plaine

Le drame a plongé tout le personnel de l’établissement dans un profond émoi. Le zoo de Saint-Martin-La-Plaine (Loire) a annoncé mardi sur les réseaux sociaux, le décès de Xia, bébé gorille, qui faisait la fierté du parc.

La petite femelle avait pointé le bout de son nez le 22 janvier, devenant ainsi le neuvième gorille, né au sein du zoo. Il semblerait que le bébé ait succombé après un accès de violence de la part de son père, Likalé. Un fait rarissime. « Un mâle gorille se montre généralement très protecteur avec ses petits », précise l’établissement.

L’autopsie a révélé que le décès de Xia était dû à un coup à la tête.

Le père était arrivé dans l’établissement en 2013 après avoir vécu aux Pays-Bas « des moments difficiles ». « Le mâle dominant de son groupe familial exerçait sur lui une forte pression et un gros stress. Likalé était un gorille soumis et peu confiant », dévoile le parc, précisant que le gorille avait ensuite fait preuve d’un « caractère bien affirmé ».

Une naissance rare

La petite Xia était son premier enfant et semblait l’avoir transformé. Le personnel avait en effet noté un changement de comportement depuis quelques mois : plus attentionné et plus doux avec la maman.

La petite Xia était née en janvier 2019 au parc zoologique de Saint Martin-la-Plaine - Facebook Espace Zoologique - St Martin la Plaine

« Malheureusement depuis plusieurs semaines, il était redevenu, par moments, brusque avec Gypsy (la maman) et son bébé ». Mercredi soir dernier, le mâle a réussi à extirper le bébé des bras de sa mère. Ce que n’explique pas l’équipe, avançant l’idée que la tête de Xia ait pu être cognée lors de ce « rapt ». « Sans doute qu’un mauvais coup sur une structure lui a été fatal », avance l’établissement qui n’avait plus connu de naissance de gorille depuis presque dix ans.