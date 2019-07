C’est un record qu’on a l’impression de battre de plus en plus souvent. Le mois de juin 2019, marqué par une canicule exceptionnelle en Europe de l’Ouest, a été le mois de juin le plus chaud jamais enregistré dans le monde, selon des données publiées ce mardi.

Selon ces données du service européen Copernicus sur le changement climatique, le mercure est monté au mois de juin 0,1°C plus haut que le précédent record pour un mois de juin (2016), mais c’est surtout l’Europe qui a eu chaud, avec une température d’environ 2°C supérieure à la normale.

