Les membres de l'expédition « Planète Méditerranée» vont explorer les fonds pendant un mois dans une capsule — BORIS HORVAT / AFP

Un mois dans les profondeurs marines : c’est le pari de quatre plongeurs, dont le photographe sous-marin Laurent Ballesta, qui se sont immergés lundi dans une capsule à 120 mètres de profondeur au large de Cassis, dans les Bouches-du-Rhône.

Les membres de l’expédition « Planète Méditerranée​ » sont partis à 6h30 de la plage de la Pointe-rouge à Marseille, pour rejoindre les abysses en début d’après-midi. « Le but est (de) montrer qu’il y a une Méditerranée encore très belle, des sortes de paradis perdus, d’oasis secrets quand on a dépassé une certaine profondeur. Il y a encore des animaux à décrire et à illustrer pour la première fois », avait expliqué mi-juin Laurent Ballesta.

La décompression qu’à la fin de la mission

« Si plonger à de telles profondeurs est toujours un challenge, y séjourner est un fantasme, une utopie qui devient réalité », ajoute-t-il dans un communiqué. Particularité de cette mission : pour la première fois, des plongeurs vont pouvoir plonger 8 heures par jour jusqu’à 120 m de fond, sans l’angoisse de la remontée.

« On n’a plus cette angoisse de se dire qu’à chaque minute passée à 120 m de fond, c’est des heures à la remontée. Si tu restes 3 heures à 120 m, il te faut une journée pour remonter. C’est trop cher payé », avait raconté Laurent Ballesta, qui a eu l’idée d’utiliser un caisson pressurisé de l’INPP (Institut national de plongée professionnelle). La station, tractée par un remorqueur, se déplacera entre Marseille et Monaco. La décompression ne se fera qu’à la fin de la mission, et durera 3 jours.