Alerte Orange levée dans 5 départements du Rhône-Alpes

Les départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes restent en vigilance jaune en raison d'orages persistants notamment sur la Loire, le Rhône, l'Ain et les Alpes. — Météo France

L’alerte orange a été levée dans cinq départements de Rhône-Alpes, déjà touchés il y a moins d’une semaine par des orages violents, accompagnés de chutes de grêle, où plusieurs municipalités ont annulé vendredi soir par précaution des concerts de la Fête de la musique ou l’évènement lui-même, selon un communiqué de Météo France à minuit.

« L’activité orageuse ne présente plus de caractère violent nécessitant une vigilance orange », selon le communiqué, précisant que "les départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes restent en vigilance jaune en raison d’orages persistants notamment sur la Loire, le Rhône, l’Ain et les Alpes. Etaient concernés par la vigilance Orange l’Ardèche, la Drôme, l’Isère, la Savoie et la Haute-Savoie.

De fortes averses en Forez et département de Loire

Ces deux dernières heures, les orages ont perdu leur caractère parfois intense sur les départements placés en vigilance orange, selon Météo France. En bordure sur les autres départements, en vigilance jaune orage, des cellules orageuses assez actives ont donné de fortes averses en Forez et département de Loire, se dirigeant vers les Monts du Lyonnais, a ajouté le prévisionniste, en soulignant qu’il « n’a pas été observé de rafales de vent notables ni de grêle significative ».

En raison de cet épisode météorologique, la Fête de la musique a été préventivement annulée à Chambéry en Savoie, de même que des « scènes extérieures » de la manifestation à Romans-sur-Isère dans la Drôme et à Voiron dans l’Isère, ont annoncé les municipalités sur Twitter. Deux animations ont été également supprimées à Grenoble et le téléphérique fermé au public. Quelques concerts ne seront pas joués également à Lyon, indique la Ville sur son site internet.