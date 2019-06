Une centrale à charbon au Kansas (illustration). — Charlie Riedel/AP/SIPA

La loi climat d’Obama avait été la première victime du stylo de Donald Trump, au soir de son investiture. Mercredi, l’administration du président américain a porté le coup fatal au plan anti-charbon de son prédécesseur, en finalisant finalisé une nouvelle réglementation antipollution bien plus laxiste. Mais ces nouvelles normes anti-CO2 sont considérées comme futiles par de nombreux experts, tant le déclin naturel du charbon est engagé aux Etats-Unis au profit du gaz naturel et des énergies renouvelables.

Le secteur énergétique américain devrait avoir réduit ses émissions de dioxyde de carbone de 13 % en 2019 par rapport à 2005, selon des statistiques officielles. Pour le charbon seulement, elles ont déjà été réduites de 39 % entre 2005 et 2017.

Stratégie de campagne

Donald Trump avait annoncé en 2017 qu’il abrogerait le plan climat de son prédécesseur, baptisé le Clean Power Plan, qui avait lui-même été bloqué par la justice. Depuis, l’Agence de protection de l’environnement (EPA) œuvrait à rédiger la nouvelle réglementation, qui devait nécessairement passer par une longue période de consultation publique.

Finalement, l’administrateur de l’EPA, Andrew Wheeler, a annoncé mercredi dans un discours que le processus était terminé. « Nous extrayons et utilisons note charbon aux Etats-Unis plus proprement que nos concurrents internationaux », a-t-il assuré. Le plan annoncé mercredi sera vraisemblablement attaqué en justice par les Etats gouvernés par des démocrates, ce qui pourrait repousser son application, notamment si la Cour suprême finissait par se saisir du dossier. Mais Donald Trump, qui a officiellement lancé sa campagne de réélection, se pose en sauveur des mineurs et du charbon, qui avaient massivement voté pour lui en 2016.

Beyond carbon, objectif 2030

En attendant, les militants écologistes assurent que les centrales au charbon continueront de fermer, par la seule pression du marché, de nombreux opérateurs choisissant de toute façon de continuer la transition au gaz naturel, au solaire et à l’éolien.

« La tentative de l’administration Trump de ressusciter une industrie obsolète comme le charbon s’avère futile : depuis qu’il est entré en fonction, plus de cinquante centrales au charbon ont fermé », a déclaré un responsable de la campagne Beyond Carbon, financée par le milliardaire new-yorkais Michael Bloomberg, qui veut consacrer 500 millions de dollars de sa fortune à achever le charbon aux Etats-Unis d’ici 2030.