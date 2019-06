L'ourson a été découvert par un habitant sur la commune de Couflens, en Ariège. — Pref 09

Il était censé se requinquer dans la montagne tarnaise. C’est raté. L’ourson esseulé recueilli le 10 juin dans les Pyrénées ariégeoises a mis les voiles. Son évasion a eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi. L’animal « de 8 kg et particulièrement affaibli », selon la préfecture du Tarn, a quitté son enclos et donc faussé compagnie au soigneur spécialisé à qui les autorités l’avaient confié.

L’ourson, d’environ 5 mois et non sevré n’a que très peu de chances de survie « s’il n’est pas retrouvé dans les prochaines heures », a confié un agent préfectoral à l’AFP.

Il ne représente « aucun danger »

Du coup, dans la montagne tarnaise, autour de la commune de Saint-Pierre-de-Trivisy plus exactement, c’est le branle-bas de combat. Une douzaine de personnes dont trois agents de l'équipe technique Ours de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) participent aux recherches.

Le refuge dont l'ourson s'est échappé se trouve à Saint-Pierre-de-Trivisy, dans le Tarn. - Map4News

La préfecture a même lancé un appel à témoins, tout en précisant que l’ourson « ne présente aucun danger pour l’être humain ».

#wanted Un ourson de 8kg échappé d’un enclos recherché dans une commune du #Tarn. Il est « sans danger pour l’homme » selon la préfecture (communiqué) pic.twitter.com/qqvqgxKyDA — CDestracque (@CDestracque) June 17, 2019

L’ourson a été recueilli il y a une semaine dans le village de Couflens en Ariège. Il était extrêmement affaibli et dans « un état de dénutrition » qui laissait penser qu’il était séparé de sa mère depuis plusieurs jours. L’objectif était de le soigner en captivité sans l’habituer à l’homme pour qu’il puisse regagner son milieu naturel. Malheureusement pour lui, il a pris de l’avance sur le programme.