Du soleil en France — AFP

Ça ne vous aura sans doute pas échappé, ce dimanche, il a fait chaud. Mais vraiment très chaud. Ce fut d’ailleurs le 2 juin le plus chaud enregistré en France depuis 1947 et le deuxième juin le plus caliente depuis les enregistrements de température dans l’Hexagone, avec 29,6 degrés de moyenne en température maximale.

Et 29,6 degrés, c’est 7,5 de plus que la moyenne. BFMTV rapporte quelques températures dans plusieurs villes : 34 degrés à Clermont-Ferrand, 33 à Fontainebleau, 32,8 à Paris ou encore 32 à Lille et Limoges. Pas mal, mais encore loin de ce 2 juin 1947 de tous les records, puisqu’il a fait en moyenne 30,5 degrés ce jour-là.