ECOLOGIE Chaque samedi, découvrez un documentaire avec «20 Minutes» et Spicee

Manu, Carine et leurs enfants, le surf et la planète comme passions. Capture d'écran — Spicee/ 20 minutes

Earth and surf ! Manu, Carine et leurs enfants aiment autant les vagues que l’écologie. Passionnés de surf, ils parcourent le monde à la recherche des meilleurs spots pour goûter au plaisir de la glisse, mais aussi de solutions pour la planète . En Colombie, nous suivons leurs pas et découvrons des initiatives locales pour lutter contre la pollution plastique ou les ravages de la drogue.

Découvrez leur histoire dans ce documentaire proposé par Spicee, partenaire de 20 Minutes, qui vous propose tous les samedis une pépite à découvrir.