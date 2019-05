Les employés de l’aquarium de Nouvelle-Angleterre (Etats-Unis) ont eu la surprise en janvier dernier de découvrir qu’un anaconda femelle avait donné naissance à trois bébés. Si l’étonnement a été si grand, c’est que les mâles et les femelles évoluent dans des vivariums strictement séparés, explique le Washington Post. Il a donc fallu se rendre à l’évidence : Anna, l’anaconda de 8 ans mesurant plus de trois mètres et pesant 13 kg, s’est reproduite toute seule.

