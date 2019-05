Les fleurs, c'est beau. Alors n'hésitez pas à nous en envoyer. — Illustration/Pixabay

Bon cette fois ça y est, on en est à peu près sûrs, le beau temps est là et devrait s’installer. Avec lui, la nature dévoile tous ses charmes : les pétales sont éclatants de couleurs, les pistils sont de sortie et les parfums se font de plus en plus prononcés.

On ne va pas tourner autour du pot de géranium, on parle fleurs ! Alors si vous avez, au détour d’une balade à travers champs et forêts, cueilli soliflores et bouquets, n’hésitez pas à nous en envoyer les photos. Notre petit cœur en sera tout épanoui.