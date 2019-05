TROP MIGNONS Ils ont été vaccinés, pesés et mesurés ce vendredi matin à Saint-Martin-Vésubie

Les deux nouveaux-nés sont des loups noirs du Canada, la même espèce que Fenrir, né en 2018 — Département06

De nouvelles petites boules de poils sont arrivées au Parc Alpha. Ces deux louveteaux noirs du Canada, une femelle et un mâle nés il y a un peu plus d’un mois, ont été vaccinés ce vendredi matin par les soigneurs du centre animalier de Saint-Martin-Vésubie (Alpes-Maritimes). Et « ils sont en pleine forme », comme leur maman Hoona, a-t-on précisé du côté de la marque Pure montagne Côte d’Azur, qui détient le parc azuréen.

Les deux petits, dont les noms devraient être déterminés au terme d’un concours faisant appel aux internautes, ont également été mesurés et pesés. La femelle est plus grande que le mâle : elle pèse 1,760 kg contre 1,625 kg pour lui.

Les deux nouveaux pensionnaires du parc seront présentés prochainement au public. L’an dernier, Fenrir, un louveteau de la même espèce,​ avait également pointé le bout de son museau au moment du printemps. En 2016, quatre autres Noirs du Canada étaient également nés à l’intérieur du parc Alpha.