NATURE Ce label a déjà été obtenu par le Pic du midi et les Cévennes

Créé le 18 août 1979, le parc national du Mercantour s’étend sur 1800 km2 — Parc national du Mercantour

L’observation des étoiles et de la préservation des chauves-souris. C’est pour elles que le parc national du Mercantour est candidat, depuis ce lundi, afin de devenir la troisième réserve internationale de ciel étoilé de France. Un label qui viendrait couronner les efforts de 75 communes pour réduire l’éclairage public.

« C’est un dossier qui va être déposé ces jours-ci auprès de l’International Dark Sky Association (IDA), une association américaine qui reconnaît les sites qui font des efforts pour diminuer la pollution lumineuse. Réponse dans un mois », précise Charles-Ange Ginesy, président du département des Alpes-Maritimes et du parc.

Facture d’électricité

Terre d’astronomie avec son observatoire construit fin XIXe au-dessus de Nice, la Côte d’Azur et son arrière-pays ont cédé à partir des années 1960-70 à la mode de l'éclairage public à tout va. « Dans ma station, on pouvait circuler de nuit sans phare et sans lampe torche », rappelle Charles-Ange Ginesy, qui a succédé à son père à la mairie de Peone Valberg, de 1989 à 2017.

Citant sa commune de montagne en exemple, il explique avoir réduit la pollution lumineuse de 50% en éteignant après certaines heures et en remplaçant les lampes au sodium par des LED. Un investissement payant pour la facture d’électricité, réduite de 30%, mais aussi pour la biodiversité : « On a une chapelle du XIIe siècle, Notre-Dame de Buyei, où nidifiait une colonie de chauves-souris. En l’espace de deux ans, sa population a doublé », dit-il.

Le Pic du midi et les Cévennes déjà labellisés

D’autres voies existent pour améliorer l’éclairage public, avec des aides du département à la clé : s’abstenir d’orienter les lampes vers le ciel, les abaisser à trois ou quatre mètres du sol en zones piétonnes, au lieu de 15 à 20 mètres de haut, ou bannir des lumières trop chaudes à certains endroits, ou trop blanches à d’autres, ces dernières sont justement celles qui font fuir les chauves-souris.

La candidature du Mercantour auprès de l’IDA est soutenue par le parc régional des Préalpes d’Azur. En France, le Pic du midi (2013) et les Cévennes (2018) sont déjà labellisés.