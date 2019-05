CUI-CUI Deux chasseurs marseillais, un Vauclusien et un Varois ont remporté ce week-end le championnat d’Europe d’imitation de chants d’oiseaux. Ils nous dévoilent leurs secrets

Jean-Paul de Filippi et Christophe Manivet sont passionnés de chants d'oiseaux depuis l'enfance. — J. Saint-Marc / 20 Minutes

Des chasseurs du Sud-Est de la France ont remporté ce week-end les championnats d'Europe d'imitation de chants d'oiseaux.

Ce sont des passionnés qui pratiquent le «chilet» (l'appeau) depuis l'enfance.

Nous voilà rassurés. Il y a bien des Marseillais qui sont capables de gagner des matchs et de remporter des titres. Pendant que l’OM se faisait rosser par l’OL, une équipe composée de deux Marseillais, d’un Vauclusien et d’un Varois a remporté ce week-end les championnats d’Europe d’imitation de chants d’oiseaux.

Jean-Paul de Filippi, Christophe Manivet, Olivier Bonini et Alain Saragossa ont été titrés ce week-end au Portugal. Nous avons rencontré les deux premiers cités au parc Borély, à Marseille.

« C’est mon grand-père qui m’a transmis cette passion, quand j’étais tout petit », explique Christophe Manivet, dont le « chilet » (l’appeau) a été fabriqué avec l’or de la chevalière de son aïeul. « C’est une tradition méditerranéenne », poursuit ce membre de l’Association nationale pour la défense des chasses traditionnelles de la grive.

« Tombé dedans quand j’étais tout petit »

« Je suis tombé dedans quand j’étais tout petit », embraye Jean-Paul de Filippi, initié par son oncle, chasseur, quand il avait 7 ou 8 ans. « Je me suis amélioré en écoutant des bandes sonores », raconte-t-il. Il a déjà été champion d’Europe par équipe en 2011, et a été titré en individuel dans plusieurs catégories : merle, grive musicienne et grive mauvis.

Les quatre Français sacrés champions d’Europe ce week-end au Portugal défendront leur titre à Marseille, en juin 2020. Dans une ambiance plus bucolique que celle du Vélodrome…