Des engagements plutôt que des paroles. Avec leur appel «Objectif Terre!», astronautes, personnalités et jeunes militants écologistes demandent aux candidats aux élections européenne de s'engager sur des mesures répondant aux défis écologiques.

Cesser de subventionner les énergies fossiles, enrayer l'artificialisation des terres, accélérer la «sortie des produits écocides tels que le glyphosate», figurent dans ce plan «transpartisan», à l'initiative de l'aviateur français Gérard Feldzer et du photographe Yann Arthus-Bertrand,

Cet appel, qui a vocation à etre signé par les citoyens, peut l'être aussi par les candidats, à la manière du «pacte écologique» que le militant écologiste et ancien ministre français de l'Environnement Nicolas Hulot avait fait signer en 2007 aux prétendants à la présidentielle française, expliquent ses initiateurs.

#1day1measure Today's measure is about the outright cessation of subsidies for fossil fuels. If the funding stops, then the European Union can gradually restart on a sound basis, from an energetic point of view. pic.twitter.com/DyM1D55qdq