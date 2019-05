COMPOST L’association toulousaine « les Alchimistes » collectent les déchets des restaurateurs pour les transformer en compost. Ils vont investir dans un électro-composteur (et vous aussi peut-être)

Jérémy, des Alchimistes Occiterra, qui collectent les biodéchets des restaurateurs pour les transformer en compost. — B. Colin / 20 Minutes

Depuis le mois de septembre, l’association « les Alchimistes Occiterra » collecte les biodéchets d’une quinzaine de restaurants pour les transformer en déchet.

Pour accélérer la fermentation, ils vont investir dans un éléctro-composteur.

Ils ont lancé une campagne de financement participatif qui s’achève lundi.

« Make our planet great again ». Il y a ceux qui en parlent et ceux qui la font. C’est le cas des Alchimistes Occiterra, une bande de Toulousains qui a décidé de s’attaquer aux contenus de nos poubelles. Enfin, pour commencer, ils ont décidé de délester celles des restaurateurs.

Depuis quelques mois, ils passent chaque semaine dans certains établissements pour collecter les épluchures de légumes et de fruits. Ils transforment ensuite ces biodéchets en compost, prêt à être utilisé dans les vergers et jardins des habitants de la Ville rose.

Le chef étoilé Michel Sarran, la Halle de la Machine et douze autres restaurants leur confient ainsi toutes les semaines leurs épluchures, tout comme la cantine de Météo France.

Au total, chaque mois, ils ramènent jusqu’à leur terrain de Gironis 1.700 kg de déchets qu’ils déposent ensuite dans des composteurs classiques. Il faut aujourd’hui six mois pour que la fermentation arrive à terme et permette d’avoir un compost utilisable.

Ils ont décidé de passer à la vitesse supérieure en s’équipant d’un électro composteur. « Il permet d’accélérer la décomposition et de passer de six mois à huit semaines. Il nous donne aussi la possibilité de gagner de la surface au sol puisqu’il peut traiter jusqu’à 200 kg par jour et être implanté facilement en ville », explique Jérémy, l’un des alchimistes toulousains.

Financer l’électro-composteur

Autre avantage de cet appareil, c’est que l’on peut y mettre aussi les restes d’assiette là où le compost traditionnel se limite aux légumes et fruits. Pour financer une partie de cet équipement dont le coût avoisine les 70.000 euros, ils ont lancé une campagne de financement participatif.

Les Alchimistes - Collecter et composter en ville! Découvrez ce super projet sur @ulule https://t.co/R0N8TQYXot — Michel Sarran (@MichelSarran1) April 29, 2019

L’électro-composteur devrait arriver en septembre. A terme, ils espèrent faire comme leurs homologues parisiens : créer des petites unités un peu partout en ville, qui pourraient aussi être utilisées par les particuliers.

Pour l’instant, ils travaillent uniquement avec les professionnels qui financent la collecte. Ils espèrent pouvoir toucher les établissements comme les cantines scolaires et installer des électro-composteurs d’une capacité de deux tonnes de déchets par jour.

Et ainsi arrêter de brûler ce qui peut être recyclé et servir à faire pousser d’autres légumes.