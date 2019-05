Les émissions de dioxyde de carbone (CO2) ont baissé de 2,5 % entre 2017 et 2018 au sein de l’Union européenne, selon les chiffres publiés ce mercredi par Eurostat. La diminution est d’autant plus notable que, dans le même temps, elles ont nettement augmenté à l’échelle mondiale.

Le phénomène serait le résultat du développement des énergies renouvelables au détriment du charbon et du gaz naturel, a expliqué au Monde un représentant de la Commission européenne.

