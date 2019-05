La pygargue à tête blanche Dana est arrivée il y a 16 ans à l'Aquashow. — Page Facebook de l'Aquashow d'Audierne

C’est l’une des vedettes de l’Aquashow, l’aquarium d’Audierne (Finistère) spécialisé dans les spectacles de rapaces et oiseaux marins. Dana, la pygargue à tête blanche, s’est échappée lors d’une représentation samedi 27 avril. Mais l’oiseau, qui avait l’habitude de s’offrir des virées ponctuelles – parfois d’un jour ou deux – aux environs depuis son arrivée en Bretagne il y a 16 ans, n’est cette fois pas réapparu et son système de géolocalisation n’émet plus.

Inquiets, les responsables d’Aquashow ont décidé de lancer un appel à témoins, relayé par France Bleu Breizh Izel. Aperçue une première fois près de Quimper, au lendemain de sa fugue, Dana aurait été vue une seconde fois jeudi dernier aux environs de Lamballe (Côtes-d’Armor), par une habitante.

Aperçue jeudi dans les Côtes-d’Armor

« Il n’y a pas de doute, d’après la photo qu’elle a prise, c’est bien Dana », assure Stéphane Germain, le fauconnier de l’aquarium, interrogé par France Bleu. « On a alerté les services compétents des Côtes d’Armor, ajoute-t-il. Mais elle a été aperçue jeudi, donc elle est peut-être rendue en Ille-et-Vilaine ou ailleurs. On a besoin d’autres témoignages pour la retrouver. »

Cette Pygargue à tête blanche, animal emblème des Etats-Unis parfois surnommé « aigle pêcheur », fait 2,20 m d’envergure. Sa tête et sa queue sont blanches, son bec et ses pattes jaunes et le reste marron. Elle porte également des lanières en cuir fixées à chaque patte.

Si vous pensez avoir repéré l’oiseau, contactez Stéphane Germain au 06 31 83 96 04 ou l’Aquashow au 02 98 70 03 03. Il est recommandé de ne pas essayer de la nourrir ni de l’attraper.