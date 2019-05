Le Parlement britannique est devenu mercredi le premier à déclarer l'« urgence écologique et climatique », a annoncé le parti travailliste. Un vote qui survient après une importante mobilisation du mouvement Extinction Rebellion.

« Grâce aux pressions du parti travailliste, le Royaume-Uni vient de devenir le premier pays à déclarer une urgence pour le climat et l’environnement », a déclaré le parti sur sa page Twitter. « Le moment est venu de prendre des mesures concrètes pour lutter contre le changement climatique. » Le chef du parti, Jeremy Corbyn, a dit espérer que ce vote « déclenchera une vague d’action de la part des parlements et des gouvernements du monde entier ».

Labour has just forced the UK Parliament to declare a #ClimateEmergency.



Real politics comes from the ground up, and that's what today has shown.



An emergency does not have to be a catastrophe - we now need a Green Industrial Revolution that will reprogramme our economy. pic.twitter.com/jbY0ywB3YU