Parsemer son jardin de compost humain… En France, c’est strictement interdit. Dans l’État de Washington, dans le nord-ouest des Etats-Unis, cela devrait être en revanche bientôt possible. Un projet de loi a été adopté par l’Assemblée législative de l’État et n’attend plus que la signature du gouverneur démocrate Jay Inslee. Cela ne devrait être qu’une formalité : lancé dans la campagne des présidentielles 2020, Jay Inslee a fait de la lutte contre le changement climatique son cheval de bataille.

Cette loi autoriserait alors à réduire le corps d’un défunt en compost, une alternative écologique aux rites funéraires traditionnels, que ce soit l’incinération ou l’enterrement. Comment ça marche ? En quoi est-ce écologique ? Est-ce pour bientôt en France ? 20 Minutes fait le point.

Dans l’État de Washington, c’est l’entreprise Recompose, de Katrina Spade, qui porte l’idée. « Le service que nous proposons – la recomposition – transforme en douceur les restes humains en terre, afin que nous puissions alimenter de nouvelles vies après la mort, est-il expliqué sur le site internet de l’entreprise. En laissant les processus organiques transformer notre corps et ceux de nos proches en terre utile, nous renforçons notre relation à la nature tout en enrichissant la terre. »

Well, this is exciting! I just got an email saying that SB5001 is on the desk of @GovInslee now! Here's to a future where our end-of-life choices will help heal the planet. #naturalorganicreduction #carbonsequestration #deathcare #soil pic.twitter.com/VhsMKoj5OH