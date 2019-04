« La Terre est en train de mourir »… Le rapport définitif sur l’état de la nature, publié le 6 mai prochain, s’annonce sombre. A partir de ce lundi, scientifiques et diplomates de 130 pays se réunissent à Paris pour adopter la première évaluation mondiale des écosystèmes depuis près de 15 ans. Un texte qui est aussi un appel à passer à l’action dans le monde entier.

La Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES), créée en 2012, a publié l’an dernier des rapports régionaux déjà alarmants. Mais le rapport de 1.800 pages sur lequel travaillent 150 experts depuis trois ans devrait devenir la véritable référence scientifique en matière de biodiversité comme le sont ceux du Giec pour le climat.

Et si le mot « biodiversité » semble parfois bien abstrait, il concerne toutes les espèces animales ou végétales vivant sur la planète, y compris celle qui se met elle-même en danger en détruisant la nature : l’Homme. « Jusqu’à maintenant, nous avons parlé de l’importance de la biodiversité principalement d’un point de vue environnemental », note Robert Watson, patron de l’IPBES.

« Maintenant, nous insistons sur le fait que la nature est cruciale pour la production alimentaire, pour l’eau pure, pour les médicaments et même la cohésion sociale », insiste-t-il. Insectes pollinisateurs, forêts et océans absorbant le CO2, bois pour se chauffer… La nature rend en effet des services inestimables.

50 yrs ago, #otters were on the brink of extinction in Scotland. Today they thrive, even near the Tay Bridge (👀). The forthcoming @IPBES #GlobalAssessment won’t be pretty, but #conservation works & pockets of success abound to tell the tale. We can still turn the tide. pic.twitter.com/nzPpnvLCHu