L'appel du parti travailliste à un vote au Parlement mercredi pour décréter l'urgence climatique constitue «un premier pas» vers «une révolution industrielle verte», a déclaré dimanche Rebecca Long-Bailey, ministre en charge de l'Energie au sein du cabinet fantôme.

Cet état d'urgence était l'une des principales revendications du mouvement Extinction Rebellion, qui a bloqué certains lieux emblématiques de la capitale pendant onze jours, du 15 au 25 avril inclus.

This Wednesday, Labour is calling on Parliament to declare a climate emergency - a world first.



The science is clear. We have the technology. Let's do this!