Un tigre de Sibérie au zoo de Hambourg, en Allemagne, où était né Yurij. (illustration) — AXEL HEIMKEN / DPA / AFP

Yurij avait 19 ans et il a dû être euthanasié par les vétérinaires du zoo de Mulhouse, dans le Haut-Rhin. Yurij était un tigre de Sibérie, les plus grands du genre. Il « présentait depuis quinze jours une aggravation de ses symptômes d’insuffisance rénale liée à son grand âge ». Car, d’habitude, en captivité, un tigre de Sibérie vit une quinzaine d’années. Moins en liberté, à cause du braconnage, d’après France 3 Grand Est.

Depuis 2004, et son arrivée en Alsace, il était l’un des animaux les plus populaires du parc. Il a eu un fils, Baïkal. D’ailleurs, la station locale de France 3 précise que les employés du zoo comptent bien observer sur ce dernier les conséquences du décès de Yurij.

Il reste moins de 500 tigres de Sibérie sur la surface de la planète. Le zoo aide d’ailleurs les ONG qui les protègent des braconniers dans leurs milieux naturels.