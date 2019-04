Un camion d'Air Breizh est garé au bord de la rocade de Rennes pour mesurer la pollution de l'air. — C. Allain / APEI / 20 Minutes

Sur toute la partie nord de la Bretagne, des procédures d’alerte à la pollution ont été déclenchées par les préfectures qui demandent aux automobilistes de réduire leur vitesse de 20 km/h sur les 2x2 voies. Trois départements bretons (Finistère, Côte-d’Armor, Ille-et-Vilaine) sont touchés depuis samedi par un épisode de pollution lié à un niveau élevé de particules fines PM10 dans l’atmosphère.

Après les Côtes-d’Armor et le Finistère, la préfecture d'Ille-et-Vilaine​ a annoncé à son tour le « déclenchement d’une procédure d’alerte pour un épisode de pollution atmosphérique par particules fines PM10 », activée pour l’ensemble du département à partir de dimanche 17h00 jusqu’à lundi minuit, dans un communiqué.

Jusqu’à lundi minuit

La procédure a été déclenchée « en raison des prévisions de dégradation de la qualité de l’air ambiant, indiquant un niveau élevé de particules PM10 », a précisé la préfecture. Dans le Finistère, la procédure d’alerte est maintenue jusqu’à lundi minuit, assortie d’un « maintien des recommandations diffusées (samedi), notamment l’abaissement de vitesse maximale sur les routes à 2x2 voies de 110 à 90 km/h ». Idem dans les Côtes-d’Armor où une procédure d’alerte à la pollution est activée depuis samedi et « jusqu’à nouvel ordre » en raison d’un niveau élevé de particules fines PM10, selon la préfecture.

La pollution concernait en particulier les agglomérations côtières : dimanche matin à Brest, Saint-Brieuc et Saint-Malo, l’indice de qualité de l’air était de 8 (mauvais à très mauvais), sur une échelle de 10, selon l'observatoire de la qualité de l'air Air Breizh. Sur la côte sud, à Quimper, Lorient et Vannes, ainsi qu’à Rennes l’indice est de 6 (moyen à médiocre), précise l’observatoire.

Ça va mieux en Normandie

La Normandie était également touchée par la pollution ce week-end, en particulier la Manche, le Calvados et la Seine-Maritine. La situation s’est toutefois améliorée et les procédures d’alerte ont été levées ce lundi en raison d’un changement de masses d’air (flux de Sud-Est), selon un communiqué du service interministériel de Défense et de la protection civile.