La dune du Pilat explose ses chiffres de fréquentation. — NICOLAS TUCAT / AFP

Plus elle baisse, plus ils sont nombreux à la monter. Et n’y voyez aucun clin d’œil à la condition physique des touristes de la Dune du Pilat. C’est simplement un fait. Preuve en est, le site le plus visité de la Nouvelle-Aquitaine explose les records de fréquentation en ce début d’année 2019. Merci le soleil !

Près 140.000 personnes se sont rendues sur le site entre janvier et mars contre seulement 84.000 en 2018 sur la même période. C’est-à-dire 55.000 visiteurs supplémentaires. Ils sont recensés sur le chemin qui mène à la dune grâce à un écocompteur. En revanche, on ne sait pas s’ils sont tous montés jusqu'au sommet situé à 106 mètres.

Arcachon: Quatre mètres en moins cette année pour la dune de Pilat https://t.co/uf5WnGaXhN via @20minutesBord pic.twitter.com/kSVt00DYYP — 20minutesbordeaux (@20minutesbord) July 25, 2018

Ces excellents chiffres de fréquentation sont en grande partie dus à la météo plus que clémente depuis le début de l’année.