Lancer le diaporama Le requin pèlerin peut mesurer jusqu'à 12 mètres mais est inoffensif pour l'homme. — G. Skomal

L'association Apecs suit le périple de requins pèlerins en leur posant des balises qui émettent un signal lorsqu'ils remontent à la surface.

L'un des trois requins balisés aux Glénan en mai 2018 est passé par la mer du Nord avant d'être localisé à 700 km à l'ouest du Cap-Vert mercredi.

Jamais un requin pèlerin marqué en Atlantique nord n'était allé aussi loin vers le sud.

Et Marie B a refait surface… En mai 2018, cette femelle et deux autres requins pèlerins, Fanch et Bazil, avaient été équipés de balises dans l’archipel des Glénan, au large des côtes du Finistère, par l’Apecs (Association pour l’étude et la conservation des sélaciens).

📢 Marie B est de retour, toujours plus au sud !!!😁📡🦈

Balisée en mai 2018 aux Glénan, après un passage en Mer du Nord en juillet, cette femelle requin pèlerin est réapparue cette nuit à l'ouest du Cap-Vert !#sharks #requins #Science pic.twitter.com/A5sSYpnWLW — Association APECS (@AssoAPECS) April 10, 2019

Avec ce système de suivi par satellite, cette association brestoise peut localiser en temps réel les requins pèlerins lorsqu’ils remontent à la surface. Un bon moyen de mieux connaître cet animal mystérieux – le deuxième plus gros poisson du monde (Marie B, Fanch et Bazil mesurent entre 6,5 et 8 mètres de long) – et impressionnant mais inoffensif pour l’homme.

« Aucun requin pèlerin marqué en Atlantique nord n’est allé autant vers le sud »

Après avoir passé l’hiver en profondeur dans les océans, les requins pèlerins reviennent davantage en surface avec l’arrivée des beaux jours. La dernière position connue de Marie B datait d’il y a neuf mois. Elle se trouvait alors en mer du Nord. Mais mercredi 10 avril, sa balise a de nouveau émis un signal. Et pour les scientifiques, c’est une sacrée surprise : le requin a en effet été localisé à 700 km à l’ouest du Cap-Vert, au large des côtes africaines. « Aucun requin pèlerin marqué en Atlantique nord n’est allé autant vers le sud », assure l’Apecs.

Marie B a été localisée à 700 km au large du Cap-Vert, plus au sud que tous les requins pèlerins marqués en Atlantique nord. - A. Rohr / APECS

Marie B efface ainsi des tablettes le record impressionnant détenu par Anna, une autre femelle requin pèlerin qui, en 2017, avait été repérée à plus de 600 km au sud des Canaries. Une grande première qui avait déjà étonné l’association brestoise à l’époque.

Que deviennent les deux autres requins pèlerins balisés l’an passé ? « Si nous n’avons pas de position récente de Fanch et Bazil, nous savons tout de même que leurs balises sont toujours accrochées », précise l’Apecs, qui espère recevoir bientôt des nouvelles. Avec une nouvelle localisation encore plus au sud ?