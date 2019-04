Grenouilles, des crapauds et autres batraciens sont en danger. Une maladie mortelle touchant les amphibiens s’est transformée en une « épidémie mondiale » qui a déjà causé la disparition de 90 espèces, a averti jeudi le biologiste américain Jonathan Kolby lors du Congrès international sur la santé de la faune aquatique à Santiago (Chili).

La quitridiomicosis est une maladie causée par un champignon qui attaque la peau de ces animaux en leur faisant produire une quantité anormale de kératine, la protéine de base de l’épiderme. Chez ces animaux qui utilisent la peau pour respirer et réguler leur niveau d’eau dans le corps, l’infection finit par générer une insuffisance cardiaque qui conduit à la mort.

Since 1980, the #trade of #amphibians has risen, and with it, the spread of a deadly fungal #pathogen, which has driven declines and extinctions for hundreds of amphibian species. ($) https://t.co/olr659Wjui #SciMagPerspective pic.twitter.com/KTHOkyFHmr