« Il paraît que le bruit des éoliennes provoque des cancers », assure Trump

C’est une position que Donald Trump partage avec Marine Le Pen : la fronde contre l’énergie éolienne. La présidente du Rassemblement national, qui réclamait déjà un moratoire sur l’installation de nouvelles éoliennes à la présidentielle de 2017, est revenue à la charge ces derniers jours en dénonçant à plusieurs reprises un coût de l’éolien de « huit milliards d’euros » sur la facture d’électricité » des Français.

Une estimation largement gonflée par rapport à l’estimation de la Commission de régulation de l’énergie (Lire l’article de ce mercredi de la rubrique Fake Off de 20 Minutes). De son côté, le président américain y va fort aussi. Mardi, devant le Comité national républicain, Donald Trump s’est évertué à expliquer en quoi les éoliennes sont très mauvaises et nocives à l’aide d’arguments branlants. « Il paraît que le bruit des éoliennes provoque des cancers », a-t-il notamment lancé.

Des cas de stress ou de problèmes de sommeil générés par le bruit des éoliennes ont en effet été constatés et l’Académie de médecine reconnaît un risque de traumatisme sonore lié au son audible des éoliennes, précise Le Parisien. Mais des cancers ? Non. Aucune étude scientifique ne permet pourtant d’établir un lien de causalité entre le bruit des turbines et les maladies, indiquait cette même Académie de médecine dans un rapport publié au printemps 2017.

Trump claiming that the noise from windmill causes cancer.



This is just beyond parody at this point.pic.twitter.com/RJ4eWYX9hr