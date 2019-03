Lors de tests d'éclairage sur la place du Capitole, à Toulouse. — F. Scheiber / 20 Minutes

Samedi soir, la façade du Capitole sera plongée dans le noir durant une heure, de 20h30 à 21h30. Il ne faudra pas y voir un sabotage des infrastructures électriques, mais bien une action militante pour la planète. La ville de Toulouse a, en effet, décidé de participer à nouveau à l’opération mondiale Earth Hour, organisée par WWF. Cette action symbolique s’inscrit dans le cadre de la lutte contre le changement climatique.

A la même heure, les citoyens sont invités à éteindre leurs lumières et à débrancher les appareils électriques, histoire de réduire les gaz à effet de serre émis par les différentes sources de production d’énergie.

Une balade biodiversité en nocturne

Parallèlement, le Muséum d'histoire naturelle de Toulouse et WWF France ont décidé de proposer aux amateurs de nature en ville de découvrir la biodiversité du parc de la Maourine. Cette visite, sous la houlette du médiateur Patrice Lucchetta, proposera aux petits et grands de découvrir la richesse en faune et flore de ce parc niché à Borderouge.

Rendez-vous à 19h30 devant l’entrée des jardins du Muséum, muni d’une lampe torche. Pour y participer, il suffit de s'inscrire là.