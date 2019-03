C’est un phénomène qui arrive une à deux fois par an. Des plages de la côte d’Opale dans le Pas-de-Calais, sont depuis quelques jours polluées par des résidus de paraffine, nous apprend France Bleu Nord. La substance arrive là après le nettoyage des cuves des cargos qui passent par le détroit.

La substance n’est pas interdite, elle n’est d’ailleurs a priori pas très dangereuse, mais elle nécessite quand même un nettoyage à la main. Encore plus important quand la substance arrive dans des réserves protégées, comme à la frontière avec le département du Nord, à la réserve du Platier-d’Oye.

Sur Twitter, le préfet du Pas-de-Calais a confirmé qu’il n’y avait « aucun danger pour la santé publique ou pour la faune et la flore », tout en conseillant aux promeneurs « de ne pas toucher ni d’ingérer ces boulettes ».

Une #Pollution aux boulettes blanches de #paraffine entre @BercksurMer et #OyePlage a été repérée et traitée. Aucun danger pour la #SantéPublique ou pour la #faune et la #flore. Il est conseillé aux promeneurs de ne pas toucher ni d'ingérer ces boulettes. pic.twitter.com/LuPZN6Q1Ak