La "super-Lune" photographiée en Birmanie le 3 décembre 2017. — Aung Shine Oo/AP/SIPA

Dans la nuit de mercredi à jeudi, c’est à 2h43 précisément qu’il faudra lever les yeux au ciel pour apercevoir la dernière « Super Lune » de l’année. A cette heure-là, seuls 366.652 kilomètres sépareront la Terre et son astre, la lune apparaîtra donc plus grosse et plus lumineuse que d’habitude.

Il s’agira de la troisième « Super Lune » de l’année. La première a eu lieu le 21 janvier 2019, le même jour qu’une éclipse totale de Lune et était apparue rouge cendré. La seconde s'est déroulé le 19 février dernier, à 16h53. C’est la raison pour laquelle elle était impossible à apercevoir depuis la France.

Une « Super Lune » tous les un an et 48 jours, en moyenne

Deux conditions doivent être réunies pour qu’une « Super Lune », appelée plus scientifiquement « phénomène de périgée syzygie », ait lieu : une distance entre la Terre et la Lune réduite et un jour de pleine lune. Selon l'Observatoire de Paris, le phénomène a lieu, en moyenne, tous les un an et 48 jours.

Pour espérer apercevoir distinctement la « Super Lune », qui paraîtra plus grosse de 7 % selon le CNES, les scientifiques conseillent tout de même d’utiliser un télescope. De plus, la « Super Lune » de cette nuit va coïncider avec l’équinoxe de printemps, c’est-à-dire la date où la durée du jour et de la nuit sont égales. Et pour ceux qui ne pourront pas observer le phénomène, il faudra s’armer de patience : la prochaine « Super Lune » n’aura lieu que le 31 janvier 2037.