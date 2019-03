Le navire «Grande America» a fait naufrage à 333 km à l'ouest de La Rochelle, le 12 mars 2019. — AP/SIPA

Après la publication par Sea Sheperd France d’une plage girondine sur laquelle il y aurait des traces d’hydrocarbures, la préfecture de Gironde a appelé « à ne pas se fier aux photos alarmistes » Elle va faire des vérifications.

Une plage de Gironde sur laquelle on trouve des traces d’hydrocarbures. L’association de défense des animaux marins, Sea Sheperd France, a publié sur sa page Facebook une photo de la plage de Hourtin, à 75 km au nord-ouest de Bordeaux. Sur celle-ci, des traces d’hydrocarbures auraient été découvertes. Et ce, quelques jours après le naufrage du Grande America et la détection de trois nappes de pétrole, vendredi.

Si l’asso a demandé le déclenchement du plan Polmar Terre, la préfecture de Gironde a répliqué dans un tweet en écrivant : « Attention à ne pas se fier aux photos alarmistes. Des vérifications vont être faites et d’éventuels prélèvements seront réalisés et comparés à ceux du #GrandeAmerica ».

Des informations sur les réseaux sociaux font état de plages touchées par des hydraucarbures en #Gironde. Attention à ne pas se fier aux photos alarmistes. Des vérifications vont être faites et d'éventuels prélèvements seront réalisés et comparés à ceux du #GrandeAmerica — Préfet de Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde (@PrefAquitaine33) March 16, 2019

Gendarmerie et services municipaux devaient se rendre sur place pour faire un état des lieux, selon la préfecture. Contactée par l’AFP, la préfecture maritime de l’Atlantique a confirmé que des prélèvements seraient réalisés mais qu’une origine de cette pollution venant du fioul que contenait le navire italien « semble étonnante au vu des modèles de dérive observés et calculés ».

Le Grande America a coulé mardi à 333 km à l’ouest de La Rochelle avec à son bord 365 conteneurs, dont 45 répertoriés comme contenant des matières dangereuses, plus de 2.000 véhicules ainsi que 2.200 tonnes de fioul lourd dans ses soutes. Les opérations contre la pollution se poursuivent actuellement dans la zone du naufrage. Deux nappes d’hydrocarbures, plus une troisième repérée vendredi, dérivaient depuis vers l’est mais n’étaient attendues qu’en milieu de semaine sur les côtes soit de Charente-Maritime, soit de Gironde.

Selon Sea Shepherd, interrogé par l’AFP, un bénévole de l’ONG a fait des premières constatations samedi matin en notant des « premières traces noires apparues dans l’écume, sur la plage du Pin Sec à Hourtin ».

Des repérages menés dimanche

« On reste prudent, on ne peut pas dire que c’est le fioul du Grande America, mais pour nous ça participe du même évènement : à chaque fois qu’il y a un bateau qui coule ou s’échoue, d’autres en profitent pour faire du dégazage sauvage. Pour nous, cela fait partie des dommages collatéraux de toute marée noire suite à un bateau qui sombre en mer », a indiqué « Jérôme, coordinateur marée noire ».

Dimanche, « nous allons faire des repérages sur la côte pour installer une unité mobile pour soigner les oiseaux mazoutés, car on ne le dit pas assez mais on s’attend à recueillir potentiellement des milliers d’oiseaux mazoutés », a-t-il dit.