Le navire « Grande America » a coulé au large des côtes de Charente Maritime le 12 mars après un incendie à bord, le 10 mars.

Une nappe d’hydrocarbures est attendue sur la côte aquitaine d’ici lundi.

Des mesures d’anticipation ont commencé à être mises en place à terre par la préfecture de la Nouvelle Aquitaine.

Le 10 mars un incendie s’est déclaré à bord du navire italien « Grande America », en provenance d’Hambourg et à destination de Casablanca, alors qu’il se trouvait à environ 320 kilomètres des côtes de Charente-Maritime. L’incendie a provoqué son naufrage ce mardi 12 mars, après que tout l’équipage a pu être évacué. L’heure est à l’évaluation des dégâts sur la zone du naufrage mais aussi ceux attendus sur les côtes de Charente-Maritime et de Gironde, dans les jours qui viennent.

Pourquoi la nappe d’hydrocarbures inquiète-t-elle particulièrement ?

Ce serait la préoccupation principale des autorités ce jeudi. Les 2200 tonnes de fuel lourd qui constituaient la réserve de carburant du navire forment une nappe de dix kilomètres de long sur un kilomètre de large​, à hauteur de l’épave du « Grande America », selon les reconnaissances aériennes menées sur place. « Les opérations de dépollution en mer et de suivi de l’évolution de la nappe restent coordonnées par le préfet maritime. D’après ces analyses, les côtes de la Charente-Maritime et de la Gironde pourraient être touchées par l’arrivée de la nappe dans un délai de trois à quatre jours », écrit ce jeudi la préfecture de la Nouvelle Aquitaine dans un communiqué.

Comment se préparer à traiter cette pollution ?

« A ce stade, et en coordination avec la préfecture de zone, les préfets de la Charente-Maritime et de la Gironde ont placé les services concernés en phase de pré-alerte, détaille la préfecture de la Nouvelle Aquitaine. Cette phase comprend la préparation et le prépositionnement des moyens antipollution nécessaires, et l’organisation des opérations de reconnaissance à venir. »

Quels sont les autres types de pollution attendus ?

Le navire transportait 356 conteneurs dont le contenu de 45 d’entre eux est considéré comme dangereux (acide chlorhydrique et acide sulfurique). Mais selon les autorités une grande partie d’entre eux aurait déjà été détruite dans l’incendie qui s’est déclaré à bord le 10 mars. L’Union Lynx, affrété par l’armateur italien, doit se déplacer sur la zone du naufrage ce jeudi pour tenter de récupérer des conteneurs.

Ce qui inquiète aussi beaucoup les défenseurs du milieu marin, c’est la présence de 2000 véhicules à bord du Grande America, qui se retrouvent avec l’épave qui a coulé par 4.600 mètres de fond.

Quelles sont les actions menées sur place ?

L’argonaute, un navire spécialisé dans la lutte anti pollution, se déplace sur la zone du naufrage ce jeudi avec à son bord des experts du centre d’expertises pratiques de lutte antipollution (Ceppol) . Il s’agit, explique la préfecture maritime, d’évaluer au mieux la situation mais la mission des experts est rendue compliquée par de mauvaises conditions météo.