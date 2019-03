Reflets de sapins en Isère (image d'illustration). — ROMAIN DOUCELIN/SIPA

A Clermont-Ferrand, les chercheurs essaient de percevoir les contours de l’intelligence des arbres. Dans les locaux de l’Institut national de la recherche agronomique (Inra), diverses expériences montrent que ces végétaux possèdent des capacités jusque-là insoupçonnées.

Dans une sphère de lumière blanche aveuglante, une jonquille est maintenue à l’horizontale par un arceau métallique. Une fois cette boule de lumière refermée, à l’abri de toute autre lumière extérieure, la plante doit « choisir » dans quel sens pousser. « Baignant de toute part dans cette lumière, elle ne peut pas l’utiliser pour savoir où est le haut, où est le bas. Pourtant, elle va complètement se redresser vers le haut. Elle perçoit la gravité », explique Bruno Moulia, le directeur de l’Unité de recherche sur la Physique et physiologie intégratives de l’arbre en environnement fluctuant (Piaf).

Bruno Moulia, le directeur de l'Unité de recherche sur la Physique et physiologie intégratives de l'arbre en environnement fluctuant (Piaf), et sa jonquille. - Thierry Zoccolan / AFP

Des arabettes des dames sens dessus dessous

Pourtant, si les plantes et les arbres poussent droit, ce n’est pas uniquement grâce à l’attraction terrestre. Avec son équipe, Bruno Moulia a fait la découverte d’un autre sens, que l’on croyait pourtant réservé à l’homme. La proprioception ou autrement dit la perception de la configuration de son propre corps dans l’espace.

Dans une autre expérience, les scientifiques ont positionné à l’horizontale des arabettes des dames avant de les faire tourner sur elles-mêmes pour les empêcher de s’orienter par rapport à la gravité. Résultat : le petit végétal va continuer de pousser de manière rectiligne, sans chercher à se redresser. « L’arbre perçoit s’il est bien rectiligne ou courbé et a la capacité de se rectifier et de contrôler son équilibre », précise l’agronome-physicien.

Plus de racines face au vent

Chose encore plus inattendue, l’arbre possède le sens du toucher. En soumettant des plantes à des « impulsions d’air », les chercheurs clermontois se sont aperçus que celles-ci savent très bien percevoir le vent et son intensité. « Un arbre qui va se trouver confronté à un vent inhabituel va réduire sa croissance en hauteur et augmenter sa croissance en diamètre et faire plus de racines », résume Bruno Moulia.

Grâce à des électrodes placées sur la tige de jeunes peupliers, ils ont aussi enregistré des réactions électriques, similaires à l'« influx nerveux » chez l’homme, lorsque ceux-ci ont été fléchis par le vent. Des informations que ce végétal enregistre dans sa « mémoire », pouvant varier « d’une semaine à un an ».

L’intelligence artificielle appliquée aux végétaux

L’arbre serait-il donc intelligent ? L’épineuse question interroge la communauté scientifique. « Les arbres combinent beaucoup d’informations. C’est plus complexe que de simples réflexes mais est-ce pour autant de l'« intelligence » ? », questionne le scientifique. D’autres études démontrent encore les arbres sont capables de percevoir des sons et des odeurs, de distinguer leurs voisins et communiquer avec eux, grâce à une série de capteurs.

Pour percer le mystère et appréhender s’il existe chez les plantes une « intelligence sans cerveau » et éviter tout « anthropocentrisme », l’Inra collabore désormais avec des spécialistes de l’intelligence artificielle. Une prise de conscience de la sensibilité du végétal qui pourrait faire évoluer des croyances bien ancrées. « Les plantes sont des êtres pleins de tact, bougeant tout le temps, mais à leur rythme, plus calme que le nôtre », souligne Bruno Moulia.