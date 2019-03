Metz: Victor Noël, 14 ans a aimé la nature en l'observant. — Vincent Noël

Un jeune garçon de 14 ans a réussi à organiser un grand rassemblement pour la biodiversité samedi 9 mars à Metz.

Près de 80 associations de protection de la nature l'ont suivi mais il espère surtout «secouer les politiques».

C’est un adolescent à l’air studieux avec sa coupe au carré et ses lunettes sages, genre premier de la classe mais regardez ses vidéos sur sa chaîne YouTube ou sur son blog, vous entendrez un adulte passionné. Victor Noël, lui, hausse les épaules, « la biodiversité ce n’est pas un sujet qui rassemble les jeunes comme le climat mais les deux sujets concernent notre avenir. Si les espèces continuent à disparaître, nous allons forcément en souffrir. L’homme est connecté à la nature. »

Il répète des chiffres alarmants tirés d’études scientifiques : celle indiquant que30 % des oiseaux ont disparu en 15 ans en France, ce qui semble insupportable aux yeux du garçon qui connaît toutes les espèces d’oiseaux françaises. Plus « flippant » encore, ce sont ses mots, l’étude assurant que dans 40 ans tous les poissons auront disparu des océans.

Que les élus réagissent

Une pointe d’angoisse dans la voix, il dit craindre de ne plus pouvoir observer renards, faisans et buses lorsqu’il sera adulte. Pour sensibiliser à la biodiversité, il organise ce samedi 9 mars à 14h une manifestation à Metz. « Quand j’en ai eu l’idée, je ne connaissais pas Greta Thunberg, je voulais juste secouer les gens », explique celui que l’on peut inscrire dans le mouvement de la jeunesse pour l’environnement, dont l’adolescente suédoise est l’une des figures.

La ligue de protection des oiseaux locale a tout de suite dit oui. Lise Hubert, de la LPO Moselle admet qu’elle n’espérait pas une telle vague de soutien. « Nous on connaît Victor donc c’était logique mais 79 associations ont répondu présentes. C’est inespéré. » Victor le militant, qui n’en peut plus d’entendre les « c’est trop cher » ou « c’est compliqué », rêve de voir bouger les élus, et même le président de la République : une lettre ouverte leur sera envoyée ce vendredi.

Une nature militante

Lui s’active. Il milite dans plusieurs associations mosellanes pour la protection du busard cendré ou du renard. Et depuis un an, il consacre presque tout son temps à organiser sa manif. Photos, tournage de vidéos, interviews. Il ne lit que des livres sur la nature, ne parle que de nature. Ses parents le soutiennent, jurent qu’ils n’ont rien à voir dans l’affaire. « Dès ses premiers mots, ses premiers pas, il était obnubilé par les animaux, nous dit sa maman. Nous, on l’aide comme on peut et c’est lui qui nous éduque à la nature. » Le voyage à travers l’Europe pendant cinq mois de toute la famille en 2013 a renforcé la passion du jeune garçon.

Victor a eu un coup de cœur pour l’Ecosse, « des espaces vierges ou presque, des animaux faciles à observer, j’ai adoré. » Et pas question de tuer les hordes de moucherons écossais qui vous rendent fou. Victor a fait la tête à son père qui avait écrasé 3 fourmis ! Décidément hors norme, Victor quitte l’école publique à 9 ans : l’avis est sans appel, ce n’est pas pour lui. Il sera scolarisé à la maison. Si vous passez par son village de Rombas, vous le verrez sans doute avec son appareil photo allongé dans l’herbe ou aux aguets dans l’abri du jardin familial transformé en base d’observation. Quand vous lui demandez si l’école, les copains ne lui manquent pas, il vous répond qu’il a plein d’amis dont les naturalistes. Il fait du skate et du dessin. Mais finalement, ses véritables amis sont peut-être les animaux, car notre Robin de Bois ne rêve que d’une chose, les préserver tous !