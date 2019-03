Des jeunes manifestent pour le climat à Nantes, le 1er mars 2019 à l'occasion des "Vendredis pour le futur". — SEBASTIEN SALOM GOMIS/SIPA

Une marche citoyenne face à l’urgence climatique. Plus de 140 organisations appellent à une « Marche du siècle » le 16 mars prochain, en référence à l’Affaire du siècle, la pétition sur le climat qui a recueilli plus de deux millions de signatures. Dans une tribune publiée par Franceinfo ce mercredi, ils demandent un « printemps sera climatique et social ».

Parmi les signataires, se trouvent Attac, le Secours catholique, Réseau Action Climat - France, la Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme ou encore le mouvement Ni Putes Ni Soumises. « Nous devons réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre dès maintenant pour limiter le réchauffement global à 1,5°C. Nous devons préserver la biodiversité, alors que nous vivons une sixième extinction de masse », peut-on lire dans cet appel à manifester.

Grève des lycéens le 15 mars

La veille, le 15 mars, les lycéens et étudiants ont appelé à la « grève » en France et dans le monde. « Le 16 mars, nous marcherons ensemble, pour dire « ça suffit ! » et demander des changements immédiats », déclarent les auteurs de la tribune. Les organisations rappellent que l’enjeu climatique est l’affaire de tous et demandent plus de « justice sociale », pour « garantir une existence digne pour chacun.e. Fin du monde et fin du mois relèvent du même combat », concluent-elles.