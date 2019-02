Frédéric Swierczynski à la sortie du lac. — Sébastien Devrient / Vertiges Prod

Le plongeur spéléonaute marseillais Frédéric Swierczynski a réalisé mi-février une plongée à 5.800 mètres d'altitude, en Argentine.

Son but est notamment d'évaluer les conséquences physiologiques d'une telle aventure.

Il réalise un film qui sortira l'automne prochain.

C’est sans doute un record mondial. Le plongeur spéléonaute marseillais Frédéric Swierczynski vient de s’immerger sous la glace d’un lac argentin situé à 5.800 mètres d'altitude​, dans la Cordillère des Andes. Il nous raconte cet exploit.

En fait, ce lac, c’était votre plan B ?

On est partis plutôt confiants le 15 janvier : la zone des volcans était dégagée. On l’avait vue sur les images satellites. Je voulais plonger à 6.400 mètres, tout était prêt, on avait fait une simulation à la Comex, à Marseille, en caisson hyperbare.

On avait 15 jours de marche d’approche pour s’acclimater, avec un dernier camp de base à 5.500 mètres. Sauf qu’on a eu la surprise là-bas d’avoir de fortes chutes de neige. C’était impossible d’accéder au lac situé à 6.400 mètres. Il y avait trop de neige et trop de glace. Donc on a plongé à 5.800 mètres.

A quoi ressemblait l’environnement ?

C’est tellement sec… C’est une région de non-vie, c’est vraiment très hostile comme environnement.

Frédéric Swierczynski s'est immergé dans une eau glaciale. - Sébastien Devrient / Vertiges Prod

La plongée s’est-elle bien passée ?

Très bien ! Le recycleur d’air a bien fonctionné. Je suis parti avec un producteur de vidéos, on a fait de belles images : un film va sortir cet automne. Sébastien Devrient est guide de haute montagne, il a déjà fait des expéditions polaires ou dans l’Himalaya.

C’est la même situation qu’un spationaute qui fait une sortie extra-véhiculaire hors de la station spatiale internationale ! »

C’est bien d’avoir un pro avec soi ! Parce qu’on ne logeait pas à l’hôtel le soir… La marche d’approche n’était pas évidente !

Qu’est-ce que vous avez pu observer sous l’eau ?

Il n’y avait pas du tout de vie dans l’eau. On a fait les prélèvements, c’est hors de l’eau comme dans l’eau : il n’y a pas de vie. Ce sont des eaux de neige fondue, c’est de l’eau déminéralisée… Elle ne vous hydrate même pas si vous la buvez.

Votre expédition avait-elle un but scientifique ?

On est proche d’une expédition spatiale ! Toute la préparation se fait à ce niveau-là. Il y a 8 % d’oxygène là-haut (contre 21 % sur terre). Me retrouver sous l’eau là-haut, c’est la même situation qu’un spationaute qui fait une sortie extra-véhiculaire hors de la station spatiale internationale, dans son scaphandre. On fait des études sur les aspects physiologiques : on étudie les réactions de notre corps !

Quels sont vos prochains projets ?

Après avoir trouvé de l’eau en haut d’un volcan… On va aller en chercher dans un désert ! Ça va être très beau…

