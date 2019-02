Yôko et Tankwa, quatre mois, au zoo de la Flèche ce vendredi 22 février. — JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP

Ils sont uniques. Deux lionceaux blancs, rare variété génétique, nés le 17 octobre, ont été présentés ce vendredi pour la première fois au public du zoo de la Flèche dans la Sarthe.

Appelés Yôko et Tankwa par les soigneurs du parc, ces petits félins «étaient restés bien au chaud depuis leur naissance», rapporte le parc animalier cité par Sud Ouest. Pour la première fois de leur existence, ils ont découvert ce vendredi «les joies d’une journée en plein air aux côtés de leurs parents en ce mois de février», poursuit le zoo.

Un bébé girafe aussi présenté

Les deux petits pèsent actuellement une trentaine de kilos et sont amenés à devenir plus musclés et grands que la plupart des lions à l’âge adulte. C’est la particularité de leur pigmentation qui leur apporte ce développement physique supérieur à la moyenne. Ils sont nés d’un couple de lions blancs, Nikita et Jabu, 200 kilos et eux aussi dans le même zoo.

C’est une chance rare de pouvoir observer des lions blancs puisque seul le Parc National de Kruger en Afrique du Sud en possède également.

Outre les lionceaux, le parc animalier présente également ce week-end Moali, un bébé girafe née le 13 janvier dernier.